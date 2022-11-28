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11:42 (мск), источник: © РИА Новости

Два энергоблока ЗАЭС перевели в режим «горячего останова»

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в режим «горячего останова», сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

Это означает, что реакторы разогреты до состояния, которое позволяет генерировать тепловую энергию.

«Идет теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения города. Конечно, температура оставляет желать лучшего. Все что могут, атомщики делают в этих условиях», — сказал Карчаа.

Ранее пятый и шестой энергоблоки перевели в состояние «холодного останова» из-за проблем с электроснабжением после украинского обстрела. Еще четыре блока атомной станции по-прежнему остаются в аналогичном режиме.

ЗАЭС получает электроэнергию по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые регулярно и, как правило, одновременно отключаются. В «Росатоме» заявили, что создадут резервный источник для питания станции — за счет восстановления открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС. Ранее российская сторона уже пыталась это сделать, но ВСУ обстреляли теплоэлектростанцию.

При этом на прошлой неделе под огонь украинской артиллерии попала и сама ЗАЭС — на ее территорию пришлось около 20 попаданий крупнокалиберных снарядов.

В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

В середине ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал этот документ неадекватным и недопустимым, он отметил, что Киев воспринял его как карт-бланш для обстрелов станции.

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