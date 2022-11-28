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Спецоперация на Украине
14:18 (мск), источник: Life.ru

ФСБ РФ предотвратила серию терактов в Запорожской области, которые готовили трое украинцев

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов в местах массового пребывания людей в Запорожской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Готовили их трое граждан Украины по заданию спецслужб страны.

«Федеральной службой безопасности предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города», — сказано в записи.

В их автомобиле были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. А в квартирах силовики нашли два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом.

В ведомстве уточнили, что двое задержанных ранее были судимы за тяжкие преступления, совершённые на Украине. Фигуранты дали признательные показания и рассказали, что действовали по заданию украинских спецслужб для устрашения мирного населения Запорожской области. В интересах следствия фамилии задержанных не разглашаются.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ пресекла диверсию сторонников украинских нацформирований в Воронежской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, злоумышленников попытались взять с поличным, когда те забирали средства террора из заранее оборудованного в Воронеже тайника, однако они оказали сопротивление и в результате были ликвидированы.

Артур Лапсаков

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