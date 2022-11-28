Энергетики назвали ситуацию на Украине близкой к катастрофической

«В адрес Министерства обороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК “Укрэнерго”, согласно которым ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической. Энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60 процентов», — говорится в тексте.
В документе подчеркивается, что такая ситуация может привести к росту протестных настроений среди населения.
Кроме того, отмечается дефицит квалифицированных бригад и нехватка комплектующих для ремонта энергообъектов, а также увеличение попыток предпринимателей обойти ограничения на электропотребление через незаконное подключение к линиям электропередачи.
Российские Вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что уже почти половина энергетической системы выведена из строя.