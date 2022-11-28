Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года Merriam-Webster выбрал слово "газлайтинг" (gaslighting)
Фоторепортажи
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
28 ноября, источник: © РИА Новости

Энергетики назвали ситуацию на Украине близкой к катастрофической

ЛУГАНСК, 28 ноя — РИА Новости. Энергетическая ситуация в некоторых регионах Украины близка к катастрофической, следует из основанного на материалах НЭК «Укрэнерго» документа, попавшего в распоряжение властей ЛНР и предоставленного РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В адрес Министерства обороны Украины поступили аналитические материалы из НЭК “Укрэнерго”, согласно которым ситуация вокруг энергетической сферы в отдельных регионах после российских ракетных ударов по объектам энергосистемы близка к катастрофической. Энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60 процентов», — говорится в тексте.

В документе подчеркивается, что такая ситуация может привести к росту протестных настроений среди населения.

Кроме того, отмечается дефицит квалифицированных бригад и нехватка комплектующих для ремонта энергообъектов, а также увеличение попыток предпринимателей обойти ограничения на электропотребление через незаконное подключение к линиям электропередачи.

Российские Вооруженные силы наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что уже почти половина энергетической системы выведена из строя.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США заявили, что Россия может уничтожить Украину за день
Против России открыт 'второй фронт'. Но Запад не знает, как его прокормить
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Пушилин: российские войска близки к окружению Артемовска
СМИ: Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году
ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Запорожской области
Минобороны показало работу РЛС «Зоопарк» в зоне спецоперации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика