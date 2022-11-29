10:03 (мск), источник: © РИА Новости
Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил свой уход с поста и заявил, что подал соответствующее заявление президенту.
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«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — написал Кудрин в своем Telegram-канале.
«Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», — добавил Кудрин.
Ранее во вторник председатель бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов сообщил РИА Новости, что представление президента поступило в Совфед. Источник в Совете Федерации сообщил РИА Новости, что вопрос планируется рассмотреть на заседании палаты 30 ноября.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Кудрин намерен перейти на работу в «Яндекс».