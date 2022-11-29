15:10 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
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В районе Ивановки в Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы безуспешно пытался организовать наступление на российские позиции.
Потери ВСУ составили:
— более 30 военнослужащих;
— две боевые бронированные машины;
— два пикапа.
Краснолиманское направление
Также ВСУ попытались продвинуться силами ротной тактической группы направлении Червонопоповки в ЛНР, но российским войскам удалось им помешать.
Потери украинских войск:
— 40 украинских военнослужащих;
— две боевые машины пехоты;
— четыре автомобиля.
Донецкое направление
На Донецком направлении российская армия развивала наступление.
Потери ВСУ:
— более 100 военнослужащих;
— танк
— пять боевых бронированных машин
— пять автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.