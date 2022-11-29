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15:10 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В районе Ивановки в Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы безуспешно пытался организовать наступление на российские позиции.

Потери ВСУ составили:

— более 30 военнослужащих;
— две боевые бронированные машины;
— два пикапа.

Краснолиманское направление

Также ВСУ попытались продвинуться силами ротной тактической группы направлении Червонопоповки в ЛНР, но российским войскам удалось им помешать.

Потери украинских войск:

— 40 украинских военнослужащих;
— две боевые машины пехоты;
— четыре автомобиля.

Донецкое направление

На Донецком направлении российская армия развивала наступление.

Потери ВСУ:

— более 100 военнослужащих;
— танк
— пять боевых бронированных машин
— пять автомобилей.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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