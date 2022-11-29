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16:48 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине получили повреждения за время российских ударов по инфраструктуре, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара», — цитирует главу компании издание «Новое время. Бизнес».

Сегодня утром «Укрэнерго» сообщало, что дефицит мощности в энергосистеме Украины увеличился до 30 процентов. К этому привели аварийные отключения блоков нескольких электростанций и рост потребления из-за плохой погоды.

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики Украины. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры России.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявлял, что уже почти половина энергетической системы страны вышла из строя. Украинское Минэнерго 23 ноября сообщало о временном отключении всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС страны.

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