На Украине сообщили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС

«В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара», — цитирует главу компании издание «Новое время. Бизнес».
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики Украины. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры России.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявлял, что уже почти половина энергетической системы страны вышла из строя. Украинское Минэнерго 23 ноября сообщало о временном отключении всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС страны.