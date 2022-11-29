В ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных

«В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР задержан гражданин Украины 1959 года рождения, который с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки — оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Динником (Ревенко) Андреем Вадимовичем», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, подозреваемый передавал сведения о дислокации и передвижении российской военной техники и подразделений Народной милиции ЛНР. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
В начале ноября источник РИА Новости также сообщил о задержании в ЛНР пособников СБУ, которые передавали информацию для нанесения украинскими солдатами ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей.
С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.