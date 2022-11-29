Биоразнообразие в Латинской Америке под угрозой из-за пальмы Пострадают как деревья, так и редкие животные
Фоторепортажи
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
Популярное за сутки
Что разрешат, а что запретят делать в многоквартирном доме
Китай отказывает в признании российских страховых документов
Ученые выяснили, сколько стаканов воды нужно пить в день
Основателей финансовой пирамиды освободили из тюрьмы
ГИБДД не смогла закупить новые патрульные машины из-за санкций
20:08 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР задержали пособника ВСУ, собиравшего данные о российских военных

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сотрудники органов безопасности ЛНР задержали жителя республики, передававшего Службе безопасности Украины данные о месторасположении российских войск, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками органов безопасности ЛНР задержан гражданин Украины 1959 года рождения, который с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки — оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Динником (Ревенко) Андреем Вадимовичем», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый передавал сведения о дислокации и передвижении российской военной техники и подразделений Народной милиции ЛНР. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

В начале ноября источник РИА Новости также сообщил о задержании в ЛНР пособников СБУ, которые передавали информацию для нанесения украинскими солдатами ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей.

С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины насмерть забили мать и сына
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
В НАТО заявили о колоссальном уроне от ударов по Украине
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Пушилин заявил о скором освобождении Угледара
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта