У православных христиан начался 40-дневный Рождественский постВ этот период верующим нужно воздержаться от употребления продуктов животного происхождения.
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
Популярное за сутки
Что разрешат, а что запретят делать в многоквартирном доме
Китай отказывает в признании российских страховых документов
Основателей финансовой пирамиды освободили из тюрьмы
Иран требует отстранить от ЧМ США, Германию разносят за повязки
Ученые выяснили, сколько стаканов воды нужно пить в день
Главное
Спецоперация на Украине
06:27 (мск), источник: ТАСС

В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами

Площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м.

ТАСС, 30 ноября. Пожар на площади 1,8 тыс. квадратных метров произошел на резервуарах с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области. Информации о пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз в среду.

«В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1 800 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — написал он.

К тушению пожара привлечены более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Также к месту возгорания направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Он как-то смотрел хоккей и увидел, что победителям вручили телевизор. На другой день был снят с работы директор телевизионного завода"
Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС