06:27 (мск), источник: ТАСС
В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами
Площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м.
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ТАСС, 30 ноября. Пожар на площади 1,8 тыс. квадратных метров произошел на резервуарах с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области. Информации о пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз в среду.
«В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1 800 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — написал он.
К тушению пожара привлечены более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Также к месту возгорания направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области.