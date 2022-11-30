Биоразнообразие в Латинской Америке под угрозой из-за пальмы Пострадают как деревья, так и редкие животные
Фоторепортажи
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
Российских пенсионеров освободят от ряда выплат
Пугачева решила закрыть свою последнюю компанию в России
Кадыров прокомментировал слова Папы Римского о чеченцах
Китай отказывает в признании российских страховых документов
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
14:38 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР

ГРОЗНЫЙ, 30 ноя — РИА Новости. Спецподразделение «Ахмат» ликвидировало украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Кременной в Луганской Народной Республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Благодаря оперативным и слаженным действиям им (бойцам “Ахмата”. — Прим. ред.) удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию», — говорится в публикации.

Как сообщал в начале минувшей недели офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, есть прямые и косвенные подтверждения того, что ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления в ЛНР. Так, противник с улучшением погоды планирует штурмовать республику по направлению Кременной, Сватово и на других участках.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В ДНР заявили, что ВСУ 'заваливают телами' позиции российских войск
Европа готовится применить против России 'арктическое' оружие
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Российские военные полностью освободили Белогоровку
В районе Кременной ликвидировали разведывательную группу ВСУ
Российские подразделения проводят зачистку поселка Курдюмовка
В ЛНР заявили о готовящейся Киевом провокации в Одессе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Кадыров Рамзан