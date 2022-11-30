Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР

«Благодаря оперативным и слаженным действиям им (бойцам “Ахмата”. — Прим. ред.) удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию», — говорится в публикации.
Как сообщал в начале минувшей недели офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, есть прямые и косвенные подтверждения того, что ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления в ЛНР. Так, противник с улучшением погоды планирует штурмовать республику по направлению Кременной, Сватово и на других участках.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.