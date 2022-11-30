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11:18 (мск), источник: Газета.Ру

Yonhap: боевые самолеты России и Китая вошли в «опознавательную зону ПВО Южной Кореи»

Боевые самолеты вооруженных сил России и Китая вошли в «опознавательную зону ПВО Южной Кореи», сообщает агентство Yonhap.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея — по данным южнокорейских военных, два китайских и шесть российских самолетов несколько раз вошли в так называемую «опознавательную зону ПВО Южной Кореи».

В первый раз южнокорейские ВС зафиксировали пролет двух китайских бомбардировщиков H-6 в 126 км к северо-западу от острова Ио в 23:48 мск.

Затем, в 06:12 мск, шесть российских самолетов (четыре Ту-95 и два Су-35) вошли в пределы KADIZ в 200 км к северо-востоку от острова Уллындо.

ВВС Южной Кореи подняли по тревоге истребители F-15K для предотвращения «непредвиденных обстоятельств».

Россия продолжает настаивать на том, что так называемая «опознавательная зона ПВО Южной Кореи» была установлена РК в одностороннем порядке и не имеет правовых обязательств для других стран.

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