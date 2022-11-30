14:15 (мск), источник: © РИА Новости
Российские подразделения проводят зачистку поселка Курдюмовка
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В ДНР идет зачистка населенного пункта Курдюмовка, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.
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«Есть успехи в районе Артемовска, есть уже освобожденные населенные пункты: Перше Травня, Андреевка. Зачистка Курдюмовки идет», — сказал он.
В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что «сегодня с утра взята Курдюмовка, бои за которую продолжались более пяти суток».
«Это один из тех поселков, откуда очень мощно обстреливалась Горловка. Во-вторых, это полный контроль над трассой Горловка — Артемовск. Это стратегически важное место», —добавил он.
Как сообщают украинские СМИ, взятие под контроль Курдюмовки также позволит российской артиллерии поражать позиции ВСУ в Часовом Яре и Константиновке.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.