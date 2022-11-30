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12:52 (мск), источник: РБК

Украинские войска обстреляли три приграничных региона России

В результате обстрелов пострадавших нет, повреждены несколько домов. В одном населенном пункте нарушено энергоснабжение.

Спецоперация на Украине

Украинские войска обстреляли три приграничных региона России. Под огнем оказались населенные пункты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

В Белгородской области украинские подразделения обстреляли поселок Красное, расположенный недалеко от границы с Харьковской областью. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. «Осколками снаряда выбиты окна и посечена крыша у 3 частных домовладений», — написал он в своем Telegram.

В Брянской области под огнем оказался районный центр Суземка, который находится недалеко от границы с Черниговской областью Украины. По словам главы региона Александра Богомаза, в этом населенном пункте нарушено электроснабжение.

Обстрелы приграничных российских регионов происходят практически ежедневно.

Помимо Белгородской и Брянской области, под огнем также регулярно оказывается Курская область. По словам главы региона Романа Старовойта, вчера и сегодня украинцы обстреливали поселок Теткино. В среду туда прилетели шесть снарядов, два из которых попали в жилой дом.

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