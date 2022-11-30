Российские военные полностью освободили Белогоровку

—до 50 человек;
—четыре боевые бронированные машины;
—три самоходные артиллерийские установки;
—шесть автомобилей.
Механизированная и танковая ротная тактические группы ВСУ попытались атаковать российские войска в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР, но их удалось отбросить на исходные позиции.
—до 50 военнослужащих;
—десять танков;
—боевая машина пехоты;
—два бронетранспортера;
—самоходная артиллерийская установка;
—автомобиль.
Три украинские ротные тактические группы ВСУ попытались продвинуться к населенным пунктам Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР, но российские войска сумели отразить атаку.
—более 40 военнослужащих;
—танк;
—четыре боевые машины пехоты;
—автомобиль с боеприпасами.
Силами трех ротных тактических групп ВСУ попытались организовать контратаку в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка, но были отброшены.
—более 50 украинских военнослужащих;
—две боевые машины пехоты;
—два бронетранспортера;
—МТ-ЛБ;
—бронеавтомобиль;
—четыре автомобиля.
Под Днепропетровском российские войска уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ «Хортица», где хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.
Помимо этого, на подконтрольной украинским войскам территории Запорожской области удалось уничтожить склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.