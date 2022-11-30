16:21 (мск), источник: ТАСС
El Mundo: в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв
Один человек получил ранения.
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МАДРИД, 30 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в посольстве Украины в Мадриде, один человек пострадал. Об этом в среду сообщила газета El Mundo.
По словам источников издания, взрывчатка находилась в конверте, который получил пострадавший.
Полиция оцепила территорию вокруг посольства, ведется следствие.
Получивший ранения доставлен в столичную больницу Нуэстра-Сеньора-де-Америка. Взрыв произошел, по данным газеты, около 13:00 по местному времени (15:00 мск).