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16:21 (мск), источник: ТАСС

El Mundo: в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв

Один человек получил ранения.

МАДРИД, 30 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в посольстве Украины в Мадриде, один человек пострадал. Об этом в среду сообщила газета El Mundo.

По словам источников издания, взрывчатка находилась в конверте, который получил пострадавший.

Полиция оцепила территорию вокруг посольства, ведется следствие.

Получивший ранения доставлен в столичную больницу Нуэстра-Сеньора-де-Америка. Взрыв произошел, по данным газеты, около 13:00 по местному времени (15:00 мск).

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