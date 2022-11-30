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17:28 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы полностью освободили Андреевку в ДНР

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российские Вооруженные силы взяли под контроль село Андреевка в ДНР, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Взятие Андреевки открывает дорогу для наступления на Клещеевку — южный пригород Артемовска, который является важным транспортным узлом для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.

Помимо этого, как сообщило военное ведомство, российские военные продолжают успешное наступление в направлении населенного пункта Водяное в ДНР. Сегодня Минобороны также объявило об освобождении Белогоровки и Перше Травня на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин сообщил об успехах российских войск на Угледарском направлении. По его словам, уже скоро можно ожидать освобождения Угледара. Кроме того, российская армия близка к оперативному окружению Артемовска, а в Марьинке бои идут уже в центре города.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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