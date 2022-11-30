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23:15 (мск), источник: ТАСС

Пентагон подтвердил информацию о ликвидации в Сирии главаря ИГ

Речь идет о Абу аль-Хасане аль-Хашими аль-Курейши.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Главарь террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) был ликвидирован в середине октября в ходе операции, проводившейся в Сирии так называемой Сирийской свободной армией (ССА). Об этом сообщило в среду Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

«Смерть Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши в середине октября стала еще одним ударом для ИГ. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией в сирийской провинции Дераа», — говорится в сообщении. Как подчеркнули при этом в Пентагоне, «ИГ продолжает оставаться угрозой для региона». «СЕНТКОМ и наши партнеры по-прежнему сосредоточены на окончательном разгроме ИГ», — подытожили в американском военном ведомстве.

3 февраля Белый дом объявил, что американские ВС провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, также известный под именем Абу Абдалла Кардаш. В марте агентство Рейтер сообщало, что, по мнению западных и иракских спецслужб, Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши, который является братом уничтоженного в 2019 году в Сирии экс-главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдади, стал новым лидером ИГ.

ССА была создана в июле 2011 года в Турции после перехода на сторону оппозиции офицеров сирийских вооруженных сил. Силы вооруженной оппозиции противостоят действующему президенту Сирии Башару Асаду и в основном состоят из разрозненных структур.

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