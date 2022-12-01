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10:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Тела 4 мёртвых щенков были обнаружены в Шушенском районе

Тела животных отправили на экспертизу.

Накануне, 30 ноября, в Красноярском крае в полицию обратилась девушка, которая нашла на трассе в районе стоянки недалеко от с. Казанцево тела четырёх мёртвых щенков. В пресс-службе ГУ МВД по краю сообщили, что на место инцидента был направлен участковый. Он осмотрел место происшествия, изъял тела щенков, которые были направлены на экспертизу.

На данный момент экспертиза находится в производстве. С помощью неё будет установлена причина смерти собак. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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