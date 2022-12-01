Российские военные поразили американскую установку HIMARS в ДНР

По данным ведомства, успеха удалось достичь во время контрбатарейной борьбы. Кроме того, возле населенных пунктов Марково и Кривая Лука российские военные ликвидировали две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Также удалось уничтожить три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР и Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.