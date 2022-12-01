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16:19 (мск), источник: © РИА Новости

С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Из украинского плена вернулись пятьдесят российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказали в ведомстве.

Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолетами военно-транспортной авиации их доставят в Москву, где им предстоит лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.

На прошлой неделе военное ведомство уже сообщало о возвращении пленных: 24 ноября удалось освободить 50 человек, а 26-го — еще девять.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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