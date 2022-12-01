Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать у РФ экстрадицию осужденных по делу MH17

«РФ не выдает граждан, — отмечается в документе. — Поэтому экстрадиция осужденных запрашиваться не будет. Однако будет продолжена работа по обеспечению отбытия осужденными наказания. Прокуратура считает, что ни один осужденный не должен уйти от наказания».
Также прокуратура Нидерландов не намерена подавать апелляцию на решение суда по этому делу. «Прокуратура не подала апелляцию, — говорится в документе. — Прокуратура удовлетворена тем, что приговор прояснил фактические обстоятельства, связанные с крушением рейса MH17. Прокуратура также отмечает, что суд в основном согласился с доводами обвинения как по пунктам доказательств совершенных правонарушений, так и по мерам наказания». В качестве еще одного аргумента в пользу принятого решения в прокуратуре обратили внимание, что «подача апелляции ляжет тяжелым бременем на родственников погибших, потому что тогда они будут еще дольше оставаться в неуверенности относительно исхода уголовного дела».
Возможность для апелляции по делу сохранялась у сторон в течение 14 дней со дня вынесения решения. Поскольку осужденные Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко не сделали этого, прокуратура считает, что все решения по делу являются окончательными. Олег Пулатов, четвертый обвиняемый и единственный, чьи интересы представляли двое голландских адвокатов, был оправдан.
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для расследования трагедии были создана Совместная следственная группа, которая в июне 2019 года объявила, что установила личности четырех человек, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Всех их обвиняли в том, что они занимались доставкой зенитного ракетного комплекса «Бук» на Украину с территории РФ. Для всех обвиняемых прокуратура требовала пожизненного заключения.
Решение по делу суд вынес 17 ноября. Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными и заочно приговорены к пожизненному заключению. Пулатов был оправдан за неимением достаточного количества доказательств причастности к инциденту.
Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования. Комментируя вынесенное решение, МИД РФ заявил, что голландский суд пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов.