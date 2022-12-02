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11:41 (мск), источник: © РИА Новости

Командный пункт ВСУ готов эвакуироваться из Артемовска, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Украинское командование готово эвакуироваться из Артемовска, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Положение ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в районе Артемовска в последнюю неделю значительно ухудшилось. Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решение подготовить пункт к эвакуации приняли офицеры на месте, но центральное командование пока не дает отмашки.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее на этой неделе сообщил, что войска взяли под огневой контроль все основные дороги в районе Артемовска. В ближайшее время можно ожидать оперативного окружения города.

Советник Пушилина Игорь Кимаковский накануне отметил, что ВСУ несут «запредельные» потери на этом участке, «там все завалено под Артемовском телами украинских людей».

Артемовск, украинское название Бахмут, находится в подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

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