10:57 (мск), источник: ТАСС
В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
ТАСС, 2 декабря. Истребитель МиГ-31 разбился в Приморском крае, экипаж катапультировался, сообщили в пятницу ТАСС в экстренных службах.
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«МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета. Он упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Экипаж катапультировался», — сказал собеседник агентства.
Состояние пилотов выясняется. «По предварительным данным, жертв и разрушений нет», — добавили в экстренных службах.
Информацию о ЧП также подтвердили в пресс-службе Восточного военного округа.
«2 декабря в Приморском крае во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался», — отметили в пресс-службе.
Как уточнили в округе, к месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. «Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — добавили там.