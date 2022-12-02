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12:01 (мск), источник: ТАСС

CNN: в черноморском порту Самсун на севере Турции произошел взрыв

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в пятницу в порту Самсун на побережье Черного моря на севере Турции, сообщает телеканал CNN Türk.

Причины взрыва, после которого вспыхнул пожар, на данный момент не уточняются. К месту происшествия направлены пожарные расчеты.

О погибших и пострадавших также данных нет. Власти провинции не выступали с комментариями по поводу случившегося.

Город Самсун расположен в 420 км к северу от Анкары. Находящийся в нем порт является одним из важнейших в Турции, откуда совершаются грузоперевозки в несколько стран, включая Россию.

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