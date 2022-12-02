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12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Сноуден получил российский паспорт

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил российский паспорт и принял присягу, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.

Источник: AP 2022

Он добавил, что его супруга также готовится подать заявление на получение российского паспорта. Также адвокат отметил, что виделся с ним накануне, сказав, что у Сноудена все хорошо.

Сноуден получил российское гражданство в сентябре этого года. Он заявил, что таким образом его семья обрела стабильность.

Эдвард Сноуден, работавший на Агентство национальной безопасности и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), в 2013 году оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. После этого он бежал из Штатов и параллельно попросил политического убежища в нескольких десятках стран, в том числе в России, где в итоге и получил разрешение на пребывание.

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