19:45 (мск), источник: РБК
В Шахтерске в ДНР после обстрела загорелась нефтебаза
В Шахтерске в Донецкой народной республике произошел пожар на нефтебазе после обстрела, сообщил мэр города Александр Шатов в телеграм-канале.
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«В результате попадания снарядов произошло возгорание емкостей на нефтебазе города», — рассказал он.
Как сообщил в телеграм-канале Совместный центр контроля и координации ДНР, около 18:40 по направлению Шахтерска украинские силы выпустили две ракеты HIMARS.
Шахтерск находится примерно в 60 км от Донецка.
Еще один пожар в Шахтерске в результате обстрела произошел 26 октября. В районе железнодорожной станции Постниково загорелись 12 цистерн с топливом, стоящие на путях, пожару присвоили третью степень сложности. Позже огонь перекинулся на частные дома и автовокзал, спасатели эвакуировали жителей ближайших домов, передавал ТАСС. В МЧС ДНР сообщили, что погибших и пострадавших нет.
На следующий день сотрудники Следственного комитета обнаружили на месте происшествия осколки ракеты. По данным ведомства, всего были уничтожены 15 цистерн с топливом.
27 октября Шахтерск также попал под обстрел, снаряды прилетели в тот же район ж/д станции и на нефтебазу, загорелись восемь цистерн с топливом и три емкости на нефтебазе. Четыре человека получили ранения легкой степени тяжести — один человек был ранен на нефтебазе, трое — на железнодорожной станции.