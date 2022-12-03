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05:39 (мск), источник: ТАСС

США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты представили в пятницу стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие. Церемония прошла на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния).

Источник: U.S. Air Force

ВВС США представили бомбардировщик нового поколения впервые за 34 года. По данным еженедельника Defense News, выкатка предшественника B-21 — самолета B-2 Spirit — состоялась в ноябре 1988 года. Первый полет B-2 совершил в июле 1989 года.

Новый самолет оснащен технологией маскировки «стелс». Как заявляет создавшая его Northrop Grumman, это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести боеприпасы как в обычном, так и ядерном оснащении. Самолет также работает с облачными технологиями, которые позволяют создать его «цифрового близнеца» для контроля за выполнением боевых задач.

В мероприятии, трансляция которого велась на сайте Пентагона, принял участие министр обороны США Ллойд Остин. Ожидается, что B-21 Raider поднимется в воздух в 2023 году. В 2019 году командование ВВС США планировало, что это произойдет не позднее декабря 2021 года. В дальнейшем дата неоднократно переносилась.

Первым местом дислокации бомбардировщиков B-21, как ожидается, станет авиабаза ВВС США Эллсуорт в штате Южная Дакота. Затем они будут перемещены на авиабазы Уайтмен (штат Миссури) и Дайс (штат Техас).

Представленный самолет назван в честь подполковника Джеймса Дулиттла (1896−1993), который во время Второй мировой войны командовал операцией американских ВВС по бомбардировке территории Японии в ответ на атаку базы Перл-Харбор.

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