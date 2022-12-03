Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

«После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 07.50 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска обстреляли Горловку и Каштановое, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.