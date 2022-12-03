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14:03 (мск), источник: © РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до 11 человек

САРАТОВ, 3 дек — РИА Новости. Количество пострадавших при столкновении автобуса с опорой освещения в Саратове увеличилось до 11 человек, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Источник: РИА "Новости"

Около 12.20 (11.20 мск) в Кировском районе Саратова на улице Большая Горная водитель автобуса № 11 протаранил опору освещения. Как сообщила пресс-служба губернатора, пострадали 10 человек, предварительной причиной аварии назван отказ тормозов. В городском отделе ГИБДД отметили, что в результате ДТП пострадали сам водитель 1965 года рождения и его девять пассажиров, среди которых 85-летняя женщина, при этом водитель после осмотра врачами отказался от госпитализации. В правительстве области отмечали, что госпитализированы восемь человек, состояние одного из которых оценивалось как тяжелое.

«Пострадали 11 человек. Погибших нет, детей нет. Предварительно, один — в тяжелой степени, восемь человек — в средней степени тяжести, два человека — в удовлетворительном состоянии», — написал Костин в Telegram-канале.

Он уточнил, что у 10 из 11 обратившихся за медицинской помощью травмы, а у еще одного — артериальная гипертония.

«Госпитализировано восемь человек: в первую городскую больницу — четверо, в областную клиническую больницу — четыре человека, в травмпункт второй поликлиники (доставлен) один человек. Отказалось (от госпитализации еще) два человека», — пояснил министр.

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