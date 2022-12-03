В администрации Кличко проходят обыски

«Сотрудники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА) в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью. Изъяты документы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Следователи установили, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА о строительстве спортивных объектов и сооружений, по данным следствия, общество выполнило «условия инвестиционного договора только на 30%». Были зафиксированы также «факты нецелевого использования территории парка». Уточняется, что общая сумма инвестиций по договору составляет около 149 миллионов гривен (4 миллиона долларов).
Сотрудники госбюро проверяют причастность должностных лиц «к причинам невыполнения предприятием условий инвестиционного договора на протяжении последних 7 лет». Сообщается, что открыто уголовное производство по статье злоупотребления властью, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.