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21:26 (мск), источник: РБК

В ЛНР сообщили о переброске трех наемнических группировок под Кременную

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили три ударные группировки с польскими и немецкими наемниками в направлении города Кременная в ЛНР. Об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем телеграм-канале, ссылаясь на данные разведки.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Отмечена переброска дополнительных сил и средств ВФУ (вооруженных формирований Украины. — РБК) в направлении населенного пункта Кременная. Выявлены сразу три ударные группировки усиленные польскими и немецкими наемниками», — написал Марочко.

В конце октября российские военные отбили попытку ВСУ прорваться к дороге Сватово — Кременная в Северодонецком районе ЛНР. Об этом сообщал представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. В результате украинским войскам не удалось достичь цели и они понесли «огромные потери», подчеркнул Мирошник.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев говорил, что в Кременной ведутся ожесточенные бои. Он рассказал, что если бы украинская сторона взяла под контроль высоту в районе Сватово, это привело бы к большим потерям для российской армии — территориальной и относительно личного состава.

При этом о наемниках в районе Сватово и Кременной также сообщали уже в октябре. Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев говорил, что «русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам. Оборона в районе Кременная и Сватово действительно слажена по уму».

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