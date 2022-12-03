Зеленский назвал Артемовск и Соледар наиболее болезненными участками фронта

«На Донетчине — Бахмут, Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно», — сказал он в видеообращении, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.
Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил ТАСС, что среди старшего офицерского состава Вооруженных сил Украины, дислоцирующегося в районе Артемовска, из-за отсутствия директивы эвакуироваться из города наблюдаются панические настроения. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в свою очередь, подчеркнул, что союзные силы достигли успехов на артемовском и марьинском направлениях.
Как уточнил ТАСС помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов, подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики и батальон спецназа «Ахмат» успешно продвигаются в городах Спорное и Соледар в ДНР.