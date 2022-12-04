02:58 (мск), источник: ТАСС
В Израиле заявили о нанесении ударов по целям в секторе Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильские военные в ночь на воскресенье наносят удары по целям в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
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«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», — говорится в сообщении.
Сирены воздушной тревоги прозвучали в ночь на воскресенье в одном из районов на юге Израиля рядом с границей с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, сообщила пресс-служба.
По ее информации, сирены прозвучали в открытой местности в районе населенных пунктов Шломит и Бней-Нецарим. Они расположены рядом с южной частью сектора Газа, у самой границы с Египтом.
ВВС Израиля в ходе ударов по целям в секторе Газа уничтожили оружейный цех палестинского радикального движения ХАМАС и использовавшийся радикалами туннель на юге анклава, сообщила армия.
«В ответ на ракету, запущенную [в субботу вечером] в сторону израильской территории, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары сегодня ночью, в воскресенье, по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении. «Кроме того, Армия обороны Израиля поразила террористический туннель ХАМАС на юге сектора Газа», — добавили в пресс-службе.
В субботу вечером армейская пресс-служба передала, что со стороны сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета. По данным военных, ракеты-перехватчики при этом задействованы не были. Служба тыла Израиля продолжает действовать в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
По информации газеты The Jerusalem Post, тревога была объявлена в районе населенного пункта Нахаль-Оз, расположенного в непосредственной близости от палестинского анклава. Запущенная радикалами ракета упала на открытой местности рядом с поселком, утверждает издание.
Это первый случай ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газа за месяц. В прошлый раз воздушная тревога в районах, прилегающих к палестинскому анклаву, объявлялась 3 ноября. Тогда радикалы запустили по израильской территории одну ракету, цель была перехвачена системой ПВО Израиля. Военные также сообщили тогда о фиксации трех неудачных попыток ракетных пусков из палестинского анклава. Все ракеты упали на его территории, указали в армии.