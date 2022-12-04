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04:46 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские пленные рассказали о низком уровне боевой подготовки в ВСУ

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Попавших в украинские войска по мобилизации практически не обучают военному делу, стрелковая подготовка ограничивается одним-двумя выездами на полигон за весь срок обучения, а некоторые до попадания в плен отстреляли всего три патрона, рассказали РИА Новости украинские военнопленные в ходе видеоинтервью.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Один из них, Александр Павленко, оценил свой уровень военной подготовки на единицу. «По пятибалльной системе — один… На полигон два раза выезжали», — сказал он.

Другой пленный мобилизованный из города Сумы Максим Писарев на вопрос о навыках ведения боевых действий ответил, что они отсутствуют, и добавил, что в основном в течение полугода службы по мобилизации он и его сослуживцы занимались рытьем окопов.

«Я на должности повара, я постоянно готовил, за полгода я только 11 патронов настрелял… Я один раз ездил (на стрельбы — ред.), второй раз я не ездил, а они (сослуживцы — ред.) второй раз тоже в районе 10 патронов выстрелили. Всё это за полгода», — сказал он.

Пленный украинский мобилизованный Виталий Мартыненко рассказал, что в основном его подразделение выезжало по Сумской области рыть окопы и строить блиндажи, а из автомата он стрелял всего один раз — отстрелял тоже всего 11 патронов.

Военнопленный Александр Калиновский также стрелял лишь однажды за тот же период. «Я стрелял один раз, получается. Четыре патрона пристрелочных — я вообще не попал никуда, семь раз просто в поле по мишени. И всё», — рассказал Калиновский.

По словам пленного Олега Попова, весь процесс обучения военному делу проходил по советским учебникам, при этом сначала командиры обещали масштабную стрелковую подготовку и заверяли, что боеприпасов достаточно.

«Нам обещали много (учебной стрельбы — ред.), потому что сказали, что БК у нас хватает, всего хватает. В итоге мы очень мало стреляли… Пять было стрельб, и одни ночные, стреляли по 10−15 патронов», — добавил он.

А военнопленный Сергей Роменский сообщил, что вообще сделал всего три выстрела. «Три патрона стрелял — еще в Суммах возили, как только мобилизовали. Пока формировался батальон, нас возили всех обязательно на стрельбы, три патрона я стрелял», — заключил он.

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