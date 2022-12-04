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09:40 (мск), источник: Lenta.Ru

ВСУ обстреляли Алчевск из HIMARS

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

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Источник: AP 2022

Уточняется, что обстрел был зафиксирован около 07:05 по местному времени. Удары наносились из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Всего было выпущено четыре ракеты.

Информации о пострадавших и повреждениях на территории населенного пункта пока не поступало.

В начале декабря сообщалось, что в городе Шахтерск в Донецкой народной республики (ДНР) после обстрела со стороны украинских военных загорелась нефтебаза. Отмечалось, что на территорию предприятия упали две ракеты американской РЗСО HIMARS. В результате несколько сотрудников базы пострадали.

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