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16:47 (мск), источник: Известия

Причиной ЧП в жилом доме в Нижневартовске стал взрыв газа

Взрыв газа стал причиной ЧП в жилом доме в Нижневартовске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Источник: Reuters

«По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, что привело к обрушению нескольких этажей дома», — цитирует агентство своего собеседника.

Как удалось выяснить «Известиям», на третьем этаже во втором подъезде был обнаружен разгерметизированный баллон газа.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 декабря. Известно, что в ходе инцидента пострадали более 10 человек, среди них двое находятся в тяжелом состоянии. Известно, что в общей сумме из здания было эвакуировано 25 человек. Очевидцы сообщают, что около места инцидента слышен запах газа.

По обновленной информации, в двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

На месте работают экстренные службы. Детали произошедшего устанавливаются.

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