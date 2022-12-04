СК подтвердил гибель четырех человек в результате взрыва газа в Нижневартовске

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе СК.
По данным ведомства, взрыв произошел в одной из квартир дома по улице Мира, после чего частично обрушились второй и третий этажи в третьем подъезде. По предварительным данным, четыре человека погибли, не менее четырех получили вред здоровью различной степени тяжести. На месте происшествия продолжается разбор завалов, работают следователи.
По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 18:06 (мест), первое подразделение прибыло на место взрыва через четыре минуты. Из здания самостоятельно эвакуировались 52 человека.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что дом не был газифицирован, а на втором этаже пятиэтажки после взрыва обнаружили разгерметезированный газовый баллон.