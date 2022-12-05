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06:27 (мск), источник: © РИА Новости

В МЧС назвали причину взрыва в Нижневартовске

НИЖНЕВАРТОВСК, 5 дек — РИА Новости. Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация баллона, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.

«Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошел взрыв», — уточнил министр.

Он добавил, что по словам одной из жительниц дома, она чувствовала запах газа.

«Накануне она обратилась к соседу из-за запаха газа», — рассказал глава МЧС.

Он подчеркнул, что дом не газифицирован. Министр назвал эти данные предварительными, напомнив, что сейчас идет следствие.

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира примерно в 16:00 мск. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. В результате инцидента погибли шесть человек, 15 пострадали.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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