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12:38 (мск), источник: ТАСС

Число погибших в результате обстрела Алчевска возросло до девяти

ЛУГАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Число погибших в городе Алчевске в ЛНР в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до девяти.

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Об этом в понедельник сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«По состоянию на 11:00 мск количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до 9 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются», — написал он в своем Telegram-канале.

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