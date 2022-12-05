12:38 (мск), источник: ТАСС
Число погибших в результате обстрела Алчевска возросло до девяти
ЛУГАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Число погибших в городе Алчевске в ЛНР в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до девяти.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом в понедельник сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«По состоянию на 11:00 мск количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до 9 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются», — написал он в своем Telegram-канале.