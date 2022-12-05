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14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах

В России за сутки с 4 по 5 декабря произошло три взрыва газа в жилых домах — в Нижневартовске (ХМАО), Ярославле и Заволжье (Нижегородская область). Данные о пострадавших и погибших во всех трех случаях уточняются, в Нижневартовск вылетел глава МЧС — там в сильный мороз под завалами могут оставаться люди.

Из-за взрыва газа в Нижневартовске ввели режим ЧС

Источник: МЧС РФ

Первые сообщения о взрыве в Нижневартовске на улице Мира поступили 4 декабря около 16:00 по московскому времени. Взрыв был такой мощности, что рухнули перекрытия, после чего произошло частичное обрушение второго и третьего этажей.

Отмечается, что дом не был газифицирован, предварительной причиной взрыва названа разгерметизация газового баллона.

Местные жители сообщали, что незадолго до взрыва в квартиру якобы заносили несколько больших емкостей с газом. Спасатели уже обнаружили элементы взорвавшихся емкостей.

По другим данным, взорвался газовый баллон, который местный житель готовил для похода на рыбалку.

Первоначально власти города сообщали о шести погибших и пяти пострадавших, однако на следующий день информация была скорректирована: по данным городских властей, погиб один человек, еще семеро числятся пропавшими без вести, двоих ищут под завалами.

Следственный комитет сообщает о гибели четырех человек, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Люди могут оставаться под завалами дома в Нижневартовске в сильный мороз — 5 декабря столбики термометров в городе опустились до минус 20 градусов.

Еще один взрыв газа в жилом доме произошел в Ярославле

Источник: МЧС РФ

ЧП произошло в Ленинском районе Ярославля 5 декабря. Как и в предыдущем случае, причиной стала неправильная эксплуатация газового оборудования. Взрывом была серьезно повреждена одна квартира, а также около ста квадратных метров кровли жилого дома.

Собеседник ТАСС в экстренных службах утверждает, что причиной взрыва могла стать неисправность газовой плиты.

В результате пострадали два человека. У 40-летнего хозяина квартиры зафиксированы множественные ожоги, его состояние оценивается как тяжелое, он доставлен в реанимацию ожогового отделения. Вторая пострадавшая, 90-летняя жительница того же дома, пережила сильный стресс, из-за чего состояние ее здоровья резко ухудшилось.

Из-за взрыва в Ярославле также было возбуждено уголовное дело — следователи проверяли инцидент по статье 238 УК («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), а позже переквалифицировали дело на более тяжелую статью — «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Третий взрыв прогремел в Заволжье, после него начался пожар

Источник: МЧС РФ

5 декабря в жилом доме города Заволжье Нижегородской области произошел взрыв газа. После взрыва в здании начался пожар, из дома пришлось эвакуировать жильцов. По данным экстренных служб, из жилого дома успели вывести 18 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Известно, что эпицентр взрыва находился на втором этаже — ударной волной снесло стены между тремя квартирами.

По предварительным данным, при взрыве газа в Заволжье никто не пострадал.

На взрывы газа отреагировали в верхней палате российского парламента

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Андрей Шевченко заявил, что сенаторы готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым проверяющие организации будут наказываться за нарушения при инспекции газового оборудования в жилых домах.

Как сообщил Шевченко РИА Новости, все документы уже подготовлены.

«Весь необходимый пакет законопроектов подготовлен в Совете Федерации, его необходимо принимать. Думаю, сейчас эта работа будет активизирована — к сожалению, когда подобные инциденты происходят, законодательный процесс активизируется», — заявил он.

С наступлением холодов взрывы газа начали происходить в населенных пунктах по всей стране

3 декабря взрыв произошел в Астраханской области, 23 ноября взорвалось оборудование в Новосибирской области, 22 ноября взрыв прогремел в Московской области, 9 ноября — в Дагестане, 26 октября — в Ижевске.

Самым крупным случаем по числу жертв стал взрыв газа на Сахалине, после которого обрушился подъезд жилого дома. Изначально сообщалось о семи погибших, их тела были извлечены из-под завалов. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до девяти, четверо из них — дети. После взрыва в городе был объявлен траур.

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