В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах

Из-за взрыва газа в Нижневартовске ввели режим ЧС
Первые сообщения о взрыве в Нижневартовске на улице Мира поступили 4 декабря около 16:00 по московскому времени. Взрыв был такой мощности, что рухнули перекрытия, после чего произошло частичное обрушение второго и третьего этажей.
Отмечается, что дом не был газифицирован, предварительной причиной взрыва названа разгерметизация газового баллона.
Местные жители сообщали, что незадолго до взрыва в квартиру якобы заносили несколько больших емкостей с газом. Спасатели уже обнаружили элементы взорвавшихся емкостей.
По другим данным, взорвался газовый баллон, который местный житель готовил для похода на рыбалку.
Первоначально власти города сообщали о шести погибших и пяти пострадавших, однако на следующий день информация была скорректирована: по данным городских властей, погиб один человек, еще семеро числятся пропавшими без вести, двоих ищут под завалами.
Следственный комитет сообщает о гибели четырех человек, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).
Люди могут оставаться под завалами дома в Нижневартовске в сильный мороз — 5 декабря столбики термометров в городе опустились до минус 20 градусов.
Еще один взрыв газа в жилом доме произошел в Ярославле
ЧП произошло в Ленинском районе Ярославля 5 декабря. Как и в предыдущем случае, причиной стала неправильная эксплуатация газового оборудования. Взрывом была серьезно повреждена одна квартира, а также около ста квадратных метров кровли жилого дома.
Собеседник ТАСС в экстренных службах утверждает, что причиной взрыва могла стать неисправность газовой плиты.
В результате пострадали два человека. У 40-летнего хозяина квартиры зафиксированы множественные ожоги, его состояние оценивается как тяжелое, он доставлен в реанимацию ожогового отделения. Вторая пострадавшая, 90-летняя жительница того же дома, пережила сильный стресс, из-за чего состояние ее здоровья резко ухудшилось.
Из-за взрыва в Ярославле также было возбуждено уголовное дело — следователи проверяли инцидент по статье 238 УК («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), а позже переквалифицировали дело на более тяжелую статью — «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
Третий взрыв прогремел в Заволжье, после него начался пожар
5 декабря в жилом доме города Заволжье Нижегородской области произошел взрыв газа. После взрыва в здании начался пожар, из дома пришлось эвакуировать жильцов. По данным экстренных служб, из жилого дома успели вывести 18 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Известно, что эпицентр взрыва находился на втором этаже — ударной волной снесло стены между тремя квартирами.
По предварительным данным, при взрыве газа в Заволжье никто не пострадал.
На взрывы газа отреагировали в верхней палате российского парламента
Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Андрей Шевченко заявил, что сенаторы готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым проверяющие организации будут наказываться за нарушения при инспекции газового оборудования в жилых домах.
Как сообщил Шевченко РИА Новости, все документы уже подготовлены.
«Весь необходимый пакет законопроектов подготовлен в Совете Федерации, его необходимо принимать. Думаю, сейчас эта работа будет активизирована — к сожалению, когда подобные инциденты происходят, законодательный процесс активизируется», — заявил он.
С наступлением холодов взрывы газа начали происходить в населенных пунктах по всей стране
3 декабря взрыв произошел в Астраханской области, 23 ноября взорвалось оборудование в Новосибирской области, 22 ноября взрыв прогремел в Московской области, 9 ноября — в Дагестане, 26 октября — в Ижевске.
Самым крупным случаем по числу жертв стал взрыв газа на Сахалине, после которого обрушился подъезд жилого дома. Изначально сообщалось о семи погибших, их тела были извлечены из-под завалов. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до девяти, четверо из них — дети. После взрыва в городе был объявлен траур.