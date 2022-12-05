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13:44 (мск), источник: Известия

Путину доложили о ЧП на аэродромах под Рязанью и Саратовом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 5 декабря, переадресовал вопрос о громком хлопке и вспышке на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях в Минобороны РФ.

Источник: Известия

«Я только видел сообщения СМИ, но точной информацией не располагаю, не могу это комментировать, рекомендую обратиться в Министерство обороны», — сказал он журналистам.

Песков добавил, что президенту России Владимиру Путину доложили о происшествиях на объектах в Саратовской и Рязанской областях.

«От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — отметил представитель Кремля.

Ранее в понедельник стало известно, что на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза, после чего автомобиль взорвался. По данным представителя экстренных служб, в результате взрыва бензовоза также пострадал самолет. Обстоятельства происшествия выясняются. В результате ЧП трое человек погибли, пятеро пострадали.

Также в этот день появилась информация о якобы взрыве на аэродроме Саратовской области. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале сообщил, что сотрудники силовых ведомств проверяют данные о происшествиях на военных объектах в Энгельсе. Чрезвычайных происшествий на гражданских объектах в городе не было, добавил он.

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