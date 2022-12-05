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15:59 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ сообщили о взрывах в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В регионах Украины слышны взрывы, сообщило издание «Страна» в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«В Черкасской области снова сообщают о взрывах. Пишут о взрывах также в Винницкой и Кировоградской областях», — говорится в публикации.

В Винницкой области работают средства ПВО.

Также сообщается о взрывах в Запорожье, Виннице, Одессе, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областях.

«В связи с системной аварией без света остались: большая часть Кропивницкого, поселок Новое, Новоукраинка, Добровеличковка, Новгородка, Александрия, Компанеевка, часть Бобринца. Пресс-секретарь “Кировоградоблэнерго” Елена Данильченко сказала, что ситуацию пока не комментируют», — написало издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Украинские СМИ также сообщают о перебоях со светом в Житомирской и Одесской областях. Часть Кривого Рога осталась без электроснабжения, отключены котельные и насосные.

Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. После обстрелов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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