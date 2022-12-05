17:57 (мск), источник: Ведомости
В Молдавии недалеко от границы с Украиной обнаружили упавшую ракету
Пограничная полиция Молдавии обнаружила упавшую ракету близ города Бричаны на севере страны у границы с Украиной, сообщило МВД республики.
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«Недавно недалеко от города Бричаны в саду была обнаружена ракета. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции», — говорится в сообщении.
Район, где была обнаружена ракета, оцеплен, а пограничная полиция усилила патрулирование, добавили там.
Ранее сегодня на Украине была объявлена воздушная тревога, местные СМИ сообщали о взрывах в Винницкой, Черкасской, Львовской и Тернопольской областях страны, в ряде регионов начались перебои с энергоснабжением.
15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты, в результате которого погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что на территории Польши упала украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО).
Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Данную версию озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, допустивший, что упала ракета украинской ПВО.