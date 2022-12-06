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Спецоперация на Украине
07:43 (мск), источник: Ведомости

Курский губернатор сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома

Беспилотник атаковал аэродром в Курской области, в результате загорелся нефтенакопитель, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет», — написал он.

Сейчас идет работа по локализации пожара, все спецслужбы работают на месте, добавил Старовойт.

Вчера, 5 декабря, ВСУ попытались атаковать беспилотниками аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области, целями атак были самолеты дальней авиации, сообщило Минобороны РФ. Беспилотники были перехвачены ПВО, однако при падении и взрывах их обломков погибли трое военнослужащих, а также была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.

В Минобороны также отметили, что днем 5 декабря ВС России вновь нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, поразив все назначенные 17 объектов.

После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. 20 ноября в Курской области продлили действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности до 6 декабря. Аналогичное решение приняли власти Белгородской области.

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