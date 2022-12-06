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14:36 (мск), источник: © РИА Новости

С подконтрольной Киеву территории вернули 60 российских военнослужащих

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Россию с подконтрольной Киеву территории вернулись 60 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации», — добавили в ведомстве.

Сейчас всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В Минобороны уточнили, что вернуть пленных удалось в результате переговоров.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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