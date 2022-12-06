Oxxxymiron стал фигурантом административного дела из-за трека «Ойда»

«Прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП и проведении административного расследования», — говорится в письме петербургской прокуратуры, цитируемом ТАСС.
26 октября Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, пообещала направить в Генпрокуратуру запрос о проверке трека «Ойда» на признаки экстремизма. По мнению Мизулиной, в песне содержатся призывы к отделению Санкт-Петербурга от России.
В песне рэпера фигурирует строчка «Ингрия будет свободной». Ингрия, также известная как Ингерманландия, историческая область на территории современной России (Санкт-Петербурга и Ленобласти). В 1919 году во время гражданской войны в России так называемый временный комитет Северной Ингерманландии провозгласил независимость Республики Северная Ингрия от РСФСР.