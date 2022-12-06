При обстрелах Донецка во вторник погибли не менее шести мирных жителей

«По предварительным данным, сегодня в результате обстрелов в Донецке погибли шесть мирных жителей. Количество раненых уточняется», — заявил глава города.
Украинские войска начали обстреливать Донецк с самого утра. ВСУ атаковали центр города, под ударами оказались рынок, торговые центры «Центавр Плаза» и «Золотое кольцо», Южный автовокзал и Дворец спорта «Дружба».
Как ранее уточнил Кулемзин, удары пришлись на православный храм, пострадала женщина. Кроме того, повреждены жилые дома на улице 50 лет СССР, седьмой корпус ДонНТУ, Донецкий республиканский художественный музей, дошкольное учреждение, школа и городской молодежный центр.
Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО «Град».
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.