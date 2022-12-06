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16:52 (мск), источник: РБК

Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле ВСУ

Депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле ВСУ, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Спецоперация на Украине
Источник: РБК

Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования близким Пироговой. «Это огромная потеря для всех нас», — написал он в телеграм-канале.

ТАСС пишет, что Пироговой было 29 лет. Депутат состояла в Народном совете ДНР с 2018 года.

Кулемзин заявил, что в результате обстрела Донецка, по предварительным данным, погибли шесть мирных жителей, двое — в Ворошиловском районе, точное число жертв уточняется.

Напротив студенческих общежитий и учебных корпусов Донецкого национального технического университета повреждены припаркованные автомобили, в жилых домах выбиты стекла, пострадали здания школы № 12 художественный музей и бизнес центр «Центавр Плаза», на Крытом рынке сгорело 12 торговых павильонов.

По словам Кулемзина, город обстреливали из РСЗО «Град».

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