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17:33 (мск), источник: Газета.Ру

Белгородский губернатор показал ход строительства оборонительных сооружений

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход строительства оборонительных сооружений на территориях, граничащих с Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

«Проехал сегодня вместе с курирующим заместителем Владимиром Васильевичем Базаровым и проверил, как идет ход строительства засечной белгородской черты. Работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что работа идет в соответствии с утвержденным графиком.

О начале строительства фортификационных конструкций Гладков сообщил в октябре. Конструкции представляют собой бетонные тетраэдры, используемые как противотанковые заграждения.

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также сообщал о создании в регионе «народного ополчения».

До 21 декабря в области введен «желтый» уровень террористической опасности. До этого его несколько раз продляли.

Власти региона неоднократно сообщали о том, что населенные пункты, граничащие с Украиной, подвергаются обстрелам украинской стороны.

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