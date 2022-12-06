Белгородский губернатор показал ход строительства оборонительных сооружений

«Проехал сегодня вместе с курирующим заместителем Владимиром Васильевичем Базаровым и проверил, как идет ход строительства засечной белгородской черты. Работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области», — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что работа идет в соответствии с утвержденным графиком.
О начале строительства фортификационных конструкций Гладков сообщил в октябре. Конструкции представляют собой бетонные тетраэдры, используемые как противотанковые заграждения.
Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также сообщал о создании в регионе «народного ополчения».
До 21 декабря в области введен «желтый» уровень террористической опасности. До этого его несколько раз продляли.
Власти региона неоднократно сообщали о том, что населенные пункты, граничащие с Украиной, подвергаются обстрелам украинской стороны.