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22:46 (мск), источник: РБК

Число пострадавших после обстрела ВСУ в Донецке выросло до 19 человек

В Донецке после обстрелов ВСУ пострадали 19 человек. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Только сегодня противник выпустил по республике более 130 боеприпасов различного калибра, включая РСЗО “Град”. Украинские снаряды унесли четыре жизни, ранены 19 наших земляков», — написал Пушилин.

Он также уточнил, что накануне жертвами обстрелов стали 13 жителей ДНР. Четыре человека погибли, десять ранены. Как отмечает Пушилин, обстрелы ВСУ — «варварские, веерные, без конкретных целей — под огнем жилые кварталы, школы, детские сады, храмы».

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал об обстреле центра города. По предварительным данным, мэр заявлял о гибели шести мирных жителей и подтвердил гибель при обстреле депутата Народного совета ДНР Марии Пироговой. Мэр также писал о повреждении гражданской инфраструктуры, в том числе и дворца спорта. По словам Кулемзина, город обстреливали из РСЗО «Град».

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