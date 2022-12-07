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09:23 (мск), источник: ТАСС

Китай ослабил ограничительные меры по контролю над COVID-19 по всей стране

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Китая ослабили профилактические меры и социальные ограничения по контролю над распространением коронавируса по всей стране. Об этом говорится в документе по оптимизации мер борьбы с COVID-19, опубликованном в среду на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Источник: AP 2022

Согласно документу, зоны высокого риска теперь вводятся не по территориально-административным единицам, а «по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам». «Все формы временной блокады [зон высокого риска] не допускаются», — говорится в документе. При отсутствии новых заражений в течение 5 дней подряд режим зоны высокого риска отменяется.

Кроме того, бессимптомные инфицированные и люди с легким течением болезни могут выбирать между домашней самоизоляцией и добровольным централизованным карантином.

Территории, на которых нет зон высокого риска распространения вируса, не должны ограничивать передвижение людей, приостанавливать производство и бизнес-деятельность, уточнили власти.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в КНР был зафиксирован в начале ноября, подавляющее большинство из них приходилось на бессимптомных носителей вируса. Правительство страны сперва усилило ограничительные меры по профилактике COVID-19. В конце ноября в ряде городов Китая прошли демонстрации против антиковидных мер. Одной из причин демонстраций стал пожар в жилой многоэтажке в городе Урумчи, в котором погибли десять человек. В китайских СМИ циркулировала неподтвержденная информация, что из-за локдауна пожарные не смогли своевременно добраться до места ЧП, а жители покинуть свои квартиры. Власти опровергли эту информацию.

ПЦР-тестирование

В Китае также отменили обязательное ПЦР-тестирование для категорий населения, чья работа не связана с повышенным риском заражения или не подразумевает контактов с детьми или лицами пожилого возраста.

«За исключением посещения таких мест, как дома престарелых, медучреждения, школы и детские сады, сертификат о ПЦР-тестировании больше не требуется, а коды здоровья не подлежат обязательной проверке», — говорится в документе.

Регулярное ПЦР-тестирование останется обязательным только для тех категорий граждан, чья деятельность связана с повышенным риском заражения коронавирусом, уточнили в госкомитете. Сертификат о ПЦР-тестировании также не понадобится при путешествиях между регионами КНР. В то же время, как отмечается в документе, крупные компании и организации могут оставить за собой право самостоятельно определять меры профилактики и борьбы с распространением COVID-19 на своей территории.

Власти Китая также разрешили продажу безрецептурных препаратов, таких как жаропонижающие, средства от кашля, простуды и вирусных заболеваний.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в КНР был зафиксирован в начале ноября, подавляющее большинство случаев приходилось на бессимптомников. Правительство Китая сперва усилило ограничительные меры по профилактике COVID-19. В конце ноября в ряде городов Китая прошли демонстрации против антиковидных мер в стране. Одной из причин демонстраций стал пожар в жилой многоэтажке в городе Урумчи, в результате которого погибли десять человек. В китайских СМИ появлялась неподтвержденная информация, что из-за локдауна пожарные не смогли своевременно добраться до места ЧП, а жители покинуть свои квартиры. Власти опровергли эту информацию.

После протестов власти заявили о необходимости оптимизировать меры профилактики, а китайские СМИ начали публиковать информацию об относительной безвредности штамма «омикрон».

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